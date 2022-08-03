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3 августа, 23:51

Ласицкене рассказала, что для нее было психологически важно прыгнуть на два метра

Виктория Кравченко
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что для нее было психологически важно прыгнуть на два метра.

3 июля спортсменка победила на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. 29-летняя спортсменка взяла высоту 2 метра с третьей попытки. Серебро турнира выиграла Наталья Спиридонова, которая показала результат 1,91 м. На третьей позиции Мария Кочанова (1,91).

«С одной стороны, я понимала, что два метра это круто и я молодец. Мне было важно психологически показать этот результат. С другой стороны, я понимала, что можно и нужно больше. Поэтому я благодарна этому дню за то, что сегодня произошло, я пыталась и боролась сегодня до конца, и это уже хорошо», — цитирует Ласицкине ТАСС.

Чемпионат России в Чебоксарах завершится 5 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/15388853
Мария Ласицкене (Кучина)
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