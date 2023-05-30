Макаренко считает, что все внимание на Неделе легкой атлетики сосредоточено на приглашнных участниках

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко высказала мнение, что все внимание в преддверии Недели легкой атлетики сосредоточено на приглашенных участниках.

«Хочется, чтобы люди, приходя на соревнования, знали: помимо звезд тут есть еще и спортсмены, показывающие высокие результаты. В прошлом году я не выступала на Неделе легкой атлетики, потому что была травмирована, так что смотрела трансляции по телевизору. И было немного странно, что звездам со стороны прессы уделялось больше внимания, чем спортсменам. Но, возможно, именно после просмотра таких шоу кому-то понравится легкая атлетика и он захочет ею заниматься. Может быть, кто-то придет посмотреть на фигуристок, а полюбит атлетику. Ведь у нас очень красивый вид спорта. Где еще увидишь, как люди так быстро бегут или прыгают с шестом по пять метров, особенно девушки?» — приводит слова Макаренко RT.