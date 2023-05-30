Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 16:06

Макаренко считает, что все внимание на Неделе легкой атлетики сосредоточено на приглашнных участниках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко высказала мнение, что все внимание в преддверии Недели легкой атлетики сосредоточено на приглашенных участниках.

«Хочется, чтобы люди, приходя на соревнования, знали: помимо звезд тут есть еще и спортсмены, показывающие высокие результаты. В прошлом году я не выступала на Неделе легкой атлетики, потому что была травмирована, так что смотрела трансляции по телевизору. И было немного странно, что звездам со стороны прессы уделялось больше внимания, чем спортсменам. Но, возможно, именно после просмотра таких шоу кому-то понравится легкая атлетика и он захочет ею заниматься. Может быть, кто-то придет посмотреть на фигуристок, а полюбит атлетику. Ведь у нас очень красивый вид спорта. Где еще увидишь, как люди так быстро бегут или прыгают с шестом по пять метров, особенно девушки?» — приводит слова Макаренко RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1155335-makarenko-nedelya-legkaya-atletika
легкая атлетика
1
0
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Очевидцы рассказали о повредившем дом в Москве взрыве
Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макаренко высказалась о популярности легкой атлетики
Новости
RSS RSS
Все новости