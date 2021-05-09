Легкоатлеты Сидорова и Иванюк примут участие в этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Павел Воронков, менеджер легкоатлетов Анжелики Сидоровой и Ильи Иванюка, сообщил, что спортсмены выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия).

«Анжелика Сидорова и Илья Иванюк планируют 10 июня выступить на турнире во Флоренции», — приводит ТАСС слова Воронкова.

Сидорова — чемпионка мира в прыжках с шестом, Иванюк — бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту.

Этап Бриллиантовой лиги во Флоренции состоится 10 июня.