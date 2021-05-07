Ласицкене выступит на турнире по легкой атлетике во Франции

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене примет участие в турнире по легкой атлетике во Франции, собщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Турнир во Франции пройдет 1 июня. 23 мая Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила Ласицкене до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.