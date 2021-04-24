Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в десятиборье россиянин Илья Шкуренев отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

«Илья Шкуренев отправил заявку на получение нейтрального статуса, — цитирует ТАСС Воронкова. — Он планирует начать международный сезон в австрийском Гетцисе».

Турнир в Гетцисе (Hypo Meeting) запланирован на 29 мая.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $ 250, спортсменам до 20 лет — $ 100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.