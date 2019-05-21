Легкоатлетки Пономарева и Степанова дисквалифицированы на 4 года за допинг

Российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Пономарева, занимающаяся спортивной ходьбой, отстранена с 8 марта 2018 года, ее результаты, показанные в период с 8 июля 2015 года по 6 марта 2018 года, будут аннулированы.

Бегунья на спринтерские дистанции Степанова отстранена с 6 мая 2019 года после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен оксандролон.

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