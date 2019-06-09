Легкоатлет Цыплаков предложил провести банкет на яхте в Монако во время совета ИААФ. На деньги, которые отдала Россия

Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков на своей странице в Инстаграме напомним, что в ноябре будет юбилей отстранения ВФЛА.

Сегодня ИААФ в очередной раз оставила в силе отстранение России, несмотря на то, что российская федерация выполнила ряд требований "дорожной карты", в том числе о выплате компенсации в размере 3,2 миллиона долларов и обязуется компенсировать все дальнейшие затраты международной организации.

– В ноябре у нас будет юбилей! 4 года как ВФЛА отстранена. 4 года как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе герое Жуковском и боремся за грамоты! Хочу поздравить всех таких же как я бессовестных и нечестных спортсменов причастных к нашему отстранению. Я все-таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали ИААФ и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ, – написал Цыплаков.

России не вернули флаг, но пустили в Токио //

Екатерина Конева: "За два года я потеряла деньги, на которые можно было купить две квартиры в Сочи" //

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору