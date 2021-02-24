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Ласицкене выложила видеоролик с Эминемом после недопуска на чемпионат Европы

16:07
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на недопуск россиян на чемпионат Европы по легкой атлетики в помещении, который пройдет в польской Торуни. В сториз Instagram она опубликовала шуточный видеоролик с песней Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». При этом слово «Тамбов» было заменено генератором голоса на «Торунь», а в качестве видеоряда был выложен фрагмент из фильма «Восьмая миля» с Эминемом.

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что российские легкоатлеты не получат нейтральный статус и не смогут принять в чемпионате Европы, который пройдет с 5 по 7 марта в Польше.

Из-за дисквалификации ВФЛА за допинговые нарушения россияне с 2017 года вынуждены получать индивидуальные допуски для участия в международных турнирах в нейтральном статусе. В июле 2020 года World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов россиянам из-за несоблюдения договоренностей по делу Данилы Лысенко.

По информации ВФЛА, возможность возвращения нейтрального статуса, скорее всего, будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта.

Ласицкене — трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы и двукратная чемпионка Европы в помещении.

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