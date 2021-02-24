И.о. президента ВФЛА объяснила, почему российские легкоатлеты не получили нейтральный статус к ЧЕ

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова объяснила, почему российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы в помещении.

«World Athletics сейчас действует согласно своему регламенту. Сначала советом должен быть утвержден стратегический план восстановления, отправленный ВФЛА, а потом уже будет обсуждаться порядок выдачи российским легкоатлетам нейтральных статусов. Поэтому на зимний чемпионат Европы российские легкоатлеты не едут», — цитирует ТАСС Привалову.

24 февраля стало известно, что российские легкоатлеты не получат статус нейтральных до 17-18 марта, в связи с чем пропустят чемпионат Европы в Торуни (Польша), который пройдет с 5 по 7 марта.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового комитета (ВАДА). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 17 февраля Шляхтин и еще четверо бывших руководителей ВФЛА были дисквалифицированы на 4 года.