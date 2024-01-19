Ласицкене стала третьей на Мемориале Лукашевича и Середкина

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала третьей на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске. Она взяла высоту 1,90 метра.

Победу на турнире одержала белоруска Карина Демидик с результатом 1,92 метра. Второе место заняла Наталья Спиридонова (1,90).

В соревнованиях мужчин первое место занял Данил Лысенко, прыгнувший на 2,28 метра, вторым стал Илья Иванюк — 2,28 м, третий результат показал Никита Анищенков (2,26).

30-летняя Ласицкене — олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира.