Ласицкене стала послом легкоатлетического матча Европа - США

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала послом легкоатлетического матча между сборными Европы и США, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Также в качестве послов выступят чемпион мира и Европы в беге на 200 метров Рамиль Гулиев из Турции и олимпийская чемпионка и чемпионка мира в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди (Греция).

Соревнования между командами пройдут в Минске 9-10 сентября. В каждом виде программы будут представлены по четыре атлета от Европы и США. На турнире выступят около 350 спортсменов, а призовой фонд составляет примерно 1 миллион долларов.