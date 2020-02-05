Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика

Ласицкене стала лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии американского издания

13:21
Теги:

Россиянка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей с шестом за десятилетие по версии журнала Track & Field.

В 2019 году Ласицкене стала спортсменкой года по версии ВФЛА. Прыгунья в высоту выиграла 22 турнира за год, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Ласицкене стала первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту, а также единственной четырехкратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир