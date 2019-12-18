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Ласицкене приступила к прыжковым тренировкам

18:51
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Лучшая легкоатлетка Европы 2019 года Мария Ласицкене, специализирующаяся в прыжках в высоту, приступила к техническим тренировкам у себя на родине в Прохладном.

— Что касается выступления на зимних зарубежных стартах, то пока ясности никакой нет, — сказала менеджер спортсменки Ольга Назарова в интервью ТАСС. — Организаторы соревнований в Германии пока не обращались ко мне с вопросом, получит ли Мария в январе нейтральный статус. У нас все договоренности остаются в силе, никаких отказов я не получала, поэтому Маша готовится к сезону, согласно ранее разработанным планам. Тем более, что в разговоре с министром спорта тот сказал Ласицкене, что у нее не должно быть проблем с выступлениями на зарубежных стартах.

Почему-то мне кажется, что все будет хорошо и Маша получит нейтральный статус. Здравый смысл должен восторжествовать. Я в это верю.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7374311

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