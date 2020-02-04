Ласицкене примет участие в «Русской зиме» после отставки руководства ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене решила принять участие в турнире «Русская зима» после ухода в отставку руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Президиум ВФЛА 3 марта подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее Ласицкене, которая входит в состав комиссии спортсменов ВФЛА, призывала к отстранению руководства организации, а также в знак протеста 22 января объявила об отказе от участия в турнире «Русская зима», который пройдет 9 февраля в манеже ЦСКА.

— Мария приняла решение выступить на «Русской зиме», — цитирует ТАСС Назарову. — Прежний отказ был сделан в знак несогласия с работой предыдущего руководства ВФЛА. Но теперь ситуация изменилась. Мы уже уведомили старшего тренера о том, что Ласицкене намерена стартовать на этом турнире.