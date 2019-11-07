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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в октябре

13:56

Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене номинирована на звание лучше легкоатлетки октября в Европе, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

30 сентября Ласицкене во второй раз подряд защитила свой титул чемпионки мира в Дохе с результатом 2,04 м. Спортсменка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Ранее россиянка была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.

Ласицкене получила автомобиль от боксеров. И подарила своему тренеру

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