Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в октябре

Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене номинирована на звание лучше легкоатлетки октября в Европе, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

30 сентября Ласицкене во второй раз подряд защитила свой титул чемпионки мира в Дохе с результатом 2,04 м. Спортсменка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Ранее россиянка была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.

RT to vote for Mariya Lasitskene!



Lasitskene cleared 2.01m to win gold in the high jump at the World Military Games in Wuhan.



Voting closes at 12:00pm CET on Monday 11 November.#athleteofthemonth pic.twitter.com/v1V3XpzN7e — European Athletics (@EuroAthletics) November 6, 2019

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