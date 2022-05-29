Ласицкене победила на командном чемпионате России в прыжках в высоту

Мария Ласицкене заняла первое место на командном чемпионате России в прыжках в высоту, который завершился в Сочи.

Ласицкене, представляющая на соревнованиях Московскую область и Кабардино-Балкарскую Республику, показала результат 1,94 м. Легкоатлетка также пробовала взять высоту 2,01 м и установить лучший результат сезона в мире, но все три попытки оказались неудачными.

Второе место заняла Татьяна Ермаченкова, представляющая Ленинградскую область и Санкт-Петербург (1,91 м), третьей стала Наталья Спиридонова, выступающая за Москву и Псковская область (1,88 м).

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионатах мира, Европы и этапах Бриллиантовой лиги.