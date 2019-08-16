Ласицкене не готова думать о третьем титуле чемпионки мира

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не думает о третьем чемпионате мира.

— Это было бы красиво, но, зная мой характер, отвечу, что не должна сейчас сильно об этом «париться» и мечтать, — цитируют «РИА «Новости» Ласицкене. Это лишние эмоции, лишнее съедание себя. Знаю, что если буду слушать тренера и установки, будет результат. Будет результат — будет место. Так что тренируйся молча, читай книжки, готовь мужу сардельки в микроволновке (хохочет). Не хочу и не буду думать о чемпионате мира. Буду думать об этом в финале чемпионата мира. Хотя надо еще квалификацию пройти.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.