Корреспондент "СЭ" получил приз от Всероссийской федерации легкой атлетики

Сегодня в Москве прошла церемония награждения Всероссийской федерации легкой атлетики по итогам 2018 года.

Лучшими спортсменами были признаны Сергей Шубенков и Мария Ласицкене. Лучшим тренером – Геннадий Габрилян. В номинации "Прорыв года" награду получил прыгун с шестом Тимур Моргунов, серебряный призер чемпионата Европы. Как лучшие молодые спортсмены награждены бегунья Полина Миллер и многоборец Александр Комаров.

Лучшим тренером резерва была названа Надежда Клевцова, работающая с Миллер. Спецкор "СЭ" Владимир Иванов, наряду с Альбертом Стародубцевым из ТАСС и Еленой Дьячковой из "Р-Спорт" признаны лучшими журналистами.​