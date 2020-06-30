Комиссия спортсменов ОКР высказалась в поддержку коллег из легкой атлетики

В Олимпийском комитете России в режиме онлайн-конференции состоялось заседание Комиссии спортсменов ОКР под председательством Софьи Великой. Члены комиссии обсудили план работы на текущий год, в том числе — подготовку к расширенному заседанию Комиссии спортсменов ОКР, которое запланировано на первую половину ноября в Сочи, а также проведение мастер-класса «Athlete365 Career+ Outreach Workshops» для поддержки спортсменов в их социальной адаптации после окончания карьеры.

Основным же пунктом повестки заседания стало обсуждение Открытого письма Комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), адресованного международному спортивному сообществу. Члены Комиссии спортсменов ОКР поддержали инициативу коллег из ВФЛА и подготовили собственное официальное заявление, которое будет направлено в Комиссию спортсменов МОК, комиссию спортсменов ВАДА и World Athletics. В письме говорится следующее.

«Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России поддерживает шаги международного спортивного сообщества по борьбе с допингом и соблюдению антидопинговых правил. Свою работу мы строим, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям мошенничества в спорте. Считаем, что такой подход отвечает интересам всех чистых спортсменов, законные права которых должны соблюдаться, независимо от национальности, пола или вероисповедания.

В этой связи мы полностью поддерживаем обращение Комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики к руководству международных спортивных организаций, которое призвано еще раз обратить внимание на беспрецедентную ситуацию.

Право чистых спортсменов участвовать в соревнованиях является основой международного спортивного и Олимпийского движения. Однако на данный момент законное право российских легкоатлетов ставится в прямую зависимость от уплаты денежного штрафа со стороны национальной федерации. К ним применяется принцип коллективной ответственности за инциденты, к которым спортсмены не имеют вообще никакого отношения. Наконец, необъяснимы избирательность и критерии, по которым к участию в международных стартах предполагается допускать не более 10 чистых атлетов из России.

Мы считаем, что санкции за нарушения, допущенные руководством национальной федерации, не могут и не должны ущемлять базовые права чистых спортсменов и являться основанием для лишения их соревновательной практики.

Комиссия спортсменов ОКР выражает надежду на то, что в нашем обращении, связанном исключительно с самой сутью спорта и Олимпизма и лишенном любой неуместной политизации, голос спортсменов будет по-настоящему услышан международным сообществом и права чистых спортсменов будут соблюдены вне зависимости от развития ситуации, связанной с выплатой ВФЛА штрафа, наложенного в одностороннем порядке Международной федерацией легкой атлетики".