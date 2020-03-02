Комиссия атлетов ВФЛА встретилась с представителями World Athletics

Члены комиссии спортсменов ВФЛА Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене провели в Монако встречу с представителями World Athletics, сообщает официальная страница комиссии в Instagram.

«Российские легкоатлеты высказали свою позицию и выслушали позицию WA по сложившейся ситуации вокруг ВФЛА, а так же передали письмо с обращением к членам Совета WA.

В связи с тем, что ближайший совет, на котором обсудят дальнейшую судьбу российской легкой атлетики состоится уже 11-12 марта, комиссия спортсменов рассчитывает на скорейшее проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами: недавно избранным руководством ВФЛА, WA, Athletics Integrity Unit", — говорится в сообщении комиссии.

Сегодня стало известно, что Министерство спорта восстановило государственную аккредитацию ВФЛА, которой федерация лишилась в конце января.

28 февраля президентом ВФЛА на безальтернативной основе был избран Евгений Юрченко. Кроме того, был сформирован новый состав президиума. Предыдущий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин покинул свой пост после решения ВАДА о его временном отстранении в связи с делом Данила Лысенко.