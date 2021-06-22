Клишина рассказала, будет ли она выступать за Россию на Олимпиаде
08:51
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина ответила на вопрос подписчика о том, выступит ли она за Россию на Олимпиаде.
По словам серебряного призера чемпионата мира и двукратной чемпионки Европы в помещении, она выступает под нейтральным статусом, а команда называется Олимпийский комитет России".
«За Россию выступать будете на Олимпиаде?», — спросил подписчик.
«Мы выступаем под нейтральным статусом, команда называется Олимпийский комитет России», — ответила Клишина.
Вчера, 21 июня, стало известно, что спортсменка, которая с 2013 года живет и тренируется в США, не выступит на чемпионате России в Чебоксарах с 23 по 27 июня.
«Длиннейший путь в Чебоксары с тремя стыковками вряд ли пошел бы на пользу моей спортивной форме», — написала спортсменка.
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