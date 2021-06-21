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Украинская легкоатлетка Долган разбилась в ДТП

15:52

21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган насмерть разбилась в ДТП на трассе в Киевской области, сообщает украинское издание «Фокус».

По информации источника, спортсменка уснула за рулем и потеряла контроль над управлением автомобилем, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.

Долган заняла второе место на чемпионате Украины по горному бегу в мае 2021 года, показав результат 54 минуты 42 секунды. Кроме этого молодая спортсменка являлась рекордсменкой Национального реестра рекордов Украины в номинации «Самый непрерывный бег на беговом тренажере», кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призеркой многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

Дополнительная информация:

https://focus.ua/sport/485998-smertelnoe-dtp-ukrainskoj-legkoatletki-dolgan-podrobnosti-avarii

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