Украинская легкоатлетка Долган разбилась в ДТП

21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган насмерть разбилась в ДТП на трассе в Киевской области, сообщает украинское издание «Фокус».

По информации источника, спортсменка уснула за рулем и потеряла контроль над управлением автомобилем, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.

Долган заняла второе место на чемпионате Украины по горному бегу в мае 2021 года, показав результат 54 минуты 42 секунды. Кроме этого молодая спортсменка являлась рекордсменкой Национального реестра рекордов Украины в номинации «Самый непрерывный бег на беговом тренажере», кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призеркой многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.