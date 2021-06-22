Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) отказался от претензий в отношении российского легкоатлета Сергея Шубенкова, информирует сайт организации.

Как отмечается, Шубенков не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении пробы, взятой 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период.

В конце января чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами сообищл, что получил письмо от AIU, в котором его обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

При этом 30-летний атлет подчеркнул, что на протяжении всей своей карьеры никогда не использовал запрещенные препараты.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было!», — написал тогда Шубенков в Instagram.

Напомним, что Шубенков рассчитывает получить статус нейтрального атлета и выступить на Олимпийских играх в Токио.