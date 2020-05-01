Клишина покорила подписчиков новым образом

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину Дарья Клишина опубликовала соблазнительное фото в Instagram. Легкоатлетка сфотографировалась в кофте, оголив плечо. Подписчики остались впечатлены ее образом.

kerson846: «Дашка красотка»

klimeskarel: «У тебя красивые глаза. Много любви в твоей жизни».

paisiypchelnik: «Красивое лицо и красивый взгляд».

ildar_rename_all: «Как всегда шикарна Даша. Фото из серии «сделано с любовью». Тот, у кого камера в руках, и фотографирует, явно влюблен».