Клишина покорила подписчиков новым образом
16:29
Вице-чемпионка мира в прыжках в длину Дарья Клишина опубликовала соблазнительное фото в Instagram. Легкоатлетка сфотографировалась в кофте, оголив плечо. Подписчики остались впечатлены ее образом.
kerson846: «Дашка красотка»
klimeskarel: «У тебя красивые глаза. Много любви в твоей жизни».
paisiypchelnik: «Красивое лицо и красивый взгляд».
ildar_rename_all: «Как всегда шикарна Даша. Фото из серии «сделано с любовью». Тот, у кого камера в руках, и фотографирует, явно влюблен».