Клишина показала, как тренируется на карантине. Она использовала вместо гантели свою собаку
11:22
Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в своем Instagram видео своей домашней тренировки.
— Не забываем и про работу рук, — подписала Клишина видео. — Всегда помните, что тренировки должны быть сбалансированны. И хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька.
Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены или приостановлены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.
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