Клишина показала, как тренируется на карантине. Она использовала вместо гантели свою собаку

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в своем Instagram видео своей домашней тренировки.

— Не забываем и про работу рук, — подписала Клишина видео. — Всегда помните, что тренировки должны быть сбалансированны. И хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька.

Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены или приостановлены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.