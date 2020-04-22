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Клишина показала, как тренируется на карантине. Она использовала вместо гантели свою собаку

11:22
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в своем Instagram видео своей домашней тренировки.

— Не забываем и про работу рук, — подписала Клишина видео. — Всегда помните, что тренировки должны быть сбалансированны. И хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька.

Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены или приостановлены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.

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