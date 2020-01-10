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Допинг

Кенийский марафонец Кипсанг временно отстранен за нарушение антидопинговых правил

20:28

Кенийский марафонец Уилсон Кипсанг временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщает AFP. 37-летний спортсмен обвиняется по ряду пунктов регламента, в том числе в несоответствии указанного местонахождения реальному, а также в попытке подделать результаты допинг-теста.

Напомним, что Кипсанг дважды выигрывал Лондонский марафон и был бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года.

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