Кенийский марафонец Кипсанг дисквалифицирован на четыре года

Призер Олимпийских игр в марафоне кениец Уилсон Кипсанг получил запрет на участие в соревнованиях на четыре года в связи с нарушением антидопинговых правил. Срок дисквалификации 38-летнего атлета отсчитывается с 10 января 2020 года, сообщает AP.

Кипсанг признан виновным в фальсификации предоставленной информации о своем местоположении.

На Олимпиаде 2012 года Кипсанг стал бронзовым призером. Кроме этого, он дважды выигрывал марафон в Лондоне (2012, 2014), также побеждал в Берлине (2013), Нью-Йорке (2014) и Токио (2017).