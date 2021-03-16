Кенийская бегунья получила год исправительных работ за допинг

Суд кенийского города Элдорет 15 марта вынес приговор по первому уголовному делу за допинг в истории страны.

36-летняя бегунья на длинные дистанции Флоренс Джепкосгей Чепсой была признана виновной в изготовлении поддельной справки и получила один год общественных работ. Об этом сообщило Антидопинговое агентство Кении. В 2017 году Чепсой на соревнованиях в Китае сдала положительный тест на стероид преднизолон.

В рамках расследования спортсменка предоставила справку о том, что это лекарство ей прописали в районной больнице. Однако затем выяснилось, что документ поддельный — Флоренс никогда не лечилась в этом медицинском учреждении.

За последние пять лет более 60 кенийских спортсменов получили дисквалификации за нарушения, связанные с допингом. Закон об уголовной ответственности за допинг был принят в Кении еще перед Олимпиадой-2016, когда кенийским спортсменам грозило отстранение от Игр в Рио. Однако после этого страну серьезно критиковали за то, что этот закон не работает.

(Олег Шамонаев)