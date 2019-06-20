Кенийская бегунья оказалась мужчиной. Фото

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, взятая под стражу 4 июня, призналась, что является мужчиной, информирует Nairobi News. Она была дисквалифицирована на 4 года после полумарафона в Малайзии в октябре 2016 года. В ее крови обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Суд над спортсменкой пройдет 21 июня.
Как отмечается, тюремные надзиратели подтвердили, что бегунья на самом деле является мужчиной.
Чепкосгей, когда начала заниматься спортом, в документах указала, что является женщиной. Кроме того, она работала в кенийской больнице в качестве медсестры.
Meet Kenyan man Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei who had pretended to be & identified as a woman, going unnoticed for the longest period ever. pic.twitter.com/SUFmORXUeo— NT.co.ke (@NtKenya) 19 июня 2019 г.
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