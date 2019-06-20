Кенийская бегунья оказалась мужчиной. Фото

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, взятая под стражу 4 июня, призналась, что является мужчиной, информирует Nairobi News. Она была дисквалифицирована на 4 года после полумарафона в Малайзии в октябре 2016 года. В ее крови обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Суд над спортсменкой пройдет 21 июня.

Как отмечается, тюремные надзиратели подтвердили, что бегунья на самом деле является мужчиной.

Чепкосгей, когда начала заниматься спортом, в документах указала, что является женщиной. Кроме того, она работала в кенийской больнице в качестве медсестры.