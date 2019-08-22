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Казначей ИААФ назвал Семеню «биологическим мужчиной»

17:04
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Казначей ИААФ Хосе Мария Одриосола назвал южноафриканскую бегунью Кастер Семеню «биологическим мужчиной». Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м страдает гиперандрогенизмом — повышенным содержанием тестостерона. С 8 мая вступили в силу измененные правила допуска женщин к международным турнирам. Так, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны принимать специальные препараты для его снижения.

Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая была удовлетворена. Позднее суд отменил данное решение, из-за чего Семеня пропустит чемпионат мира в Дохе.

— У нее есть XY-хромосомы, как у мужчин. Ряд гормональных особенностей делают ее гиперандрогенной, — цитирует Inside the games Одриосолу. — Мы не отрицаем его самоопределение как женщины, но биологически он мужчина с рядом характеристик, не полностью анатомически определяющих его как мужчину. У Семени больше тестостерона, чем у большинства мужчин.

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