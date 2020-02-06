Как Ласицкене, Шубенкову и Сидоровой получить допуск в Токио-2020? Предложение Клишиной

Вице-чемпионка мира-2017 Дарья Клишина дала большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметила, что Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову стоило бы попытаться получить допуск в Токио-2020 в индивидуальном порядке.

— С какими чувствами следите за происходящим с российской легкой атлетикой? У ребят из сборной сейчас настроение так себе.

— Думаю, оно у них особо все эти четыре года и не менялось. Ведь даже тем, кто получал нейтральный статус, через полгода-год снова приходилось сталкиваться с данной ситуацией, опять бороться за новый допуск. Мне обидно и жалко, что им приходиться биться за простые права, которые есть у всех остальных спортсменов.

— Ребята сами создали комиссию спортсменов ВФЛА. Там Ласицкене, Шубенков, Сидорова, Литвинов. Почему вы в нее не вошли?

— Наверное, как раз в силу того, что у нас разные ситуации. Им необходим допуск на международные старты, и они бьются за него. А у меня он есть. Хотя я на их месте действовала бы немного иначе.

— Как же?

— В индивидуальном порядке. Групповые письма и иски на данный момент не работают. Это бессмысленно. Я боролась бы за себя. Потому что ситуация тянется уже пятый год, а на носу снова Олимпиада. До нее осталось вообще-то несколько месяцев. Дабы сдвинуться с этой мертвой точки, я бы сразу взяла адвоката и пошла отстаивать свои права, постаралась бы сделать свой кейс неординарным. В принципе, перед Играми в Рио именно так и поступила.

Но это никакой не совет, не призыв. Каждый вправе сам решать, что ему делать. Просто вы спросили, как поступила бы я — и мой ответ вот такой. (Владимир Иванов)

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