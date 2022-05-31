Ласицкене заявила, что не рассчитывала на поддержку комиссии спортсменов World Athletics

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что заявила, что комиссия спортсменов World Athletics действует так, как им скажут.

«К сожалению, это уже давно всем понятно, что комиссия спортсменов World Athletics действует так, как им скажут, я так считаю. Хотя любой спортсмен знает, что для нас очень важны международные старты, нам важно бороться с лучшими и сильнейшими, и это возможно только на международных стартах. Я не могу сказать, что я разочарована. За семь лет, сколько мы в этом крутимся, я это ожидала, я к этому была готова, я знала, что так будет», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Международная и европейская федерации легкой атлетики запретили российским спортсменам выступать на турнирах под эгидой этих организаций.

«Россияне не имеют поддержки со стороны комиссий спортсменов и в других международных федерациях. Только теннис стоит особняком, там ассоциации стоят реально за спортсменов. Но в заложниках у федераций находится наша карьера, наша жизнь. Мне уже почти 30, и сколько лет из них я пропустила», — добавила Ласицкене.

Комиссия спортсменов World Athletics состоит из 18 человек, ее возглавляет олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с шестом француз Рено Лавиллени.