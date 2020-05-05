Искандер Ядгаров: «Дудь просто смял Колесникова и выставил каким-то жутким пропагандистом»

Известный бегун-любитель Искандер Ядгаров объяснил, почему не стал смотреть фильм журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину.

Ядгаров работает программистом в одном из гигантов IT-отрасли и параллельно тренируется. Он планировал отобраться на Олимпийские игры в Токио, а в сентябре стал победителем Московского марафона.

— Вопрос вам как программисту: смотрели фильм Юрия Дудя про Кремниевую долину?

— Нет. Я смотрел несколько его других работ — про Колыму, про Беслан. Все классно, здорово снято, но порой, как мне кажется, однобоко. Особенно это касается интервью с Андреем Колесниковым. Который, как мне кажется, прекрасный журналист с тонким чувством юмора. Пишет он замечательно, но вот в дебатах вообще не силен. Так бывает. И Дудь его просто смял, выставил каким-то жутким пропагандистом. Мне это очень не понравилось.

В случае с Кремниевой долиной, не хочу ни очаровываться, ни разочаровываться. (Владимир Иванов)