Исинбаева проехалась в швейцарском метро. Она находится в Лозанне на юношеских Олимпийских играх

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в своем Instagram новый пост. На фотографии спортсменка позирует в швейцарском метро. Спортсменка находится в Лозанне на юношеских Олимпийских играх.

— Кстати, очень удобно добираться до олимпийских объектов на метро. На мой взгляд, метро это отражение города. Согласны? — написала Исинбаева.