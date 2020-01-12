Исинбаева проехалась в швейцарском метро. Она находится в Лозанне на юношеских Олимпийских играх
20:41
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в своем Instagram новый пост. На фотографии спортсменка позирует в швейцарском метро. Спортсменка находится в Лозанне на юношеских Олимпийских играх.
— Кстати, очень удобно добираться до олимпийских объектов на метро. На мой взгляд, метро это отражение города. Согласны? — написала Исинбаева.
Кстатьи очень удобно добираться до олимпийских объектов на метро. На мой взгляд, метро это отражение города ? ? Согласны? ? By the way is very convenient to get to the Olympic facilities by metro. In my opinion, the subway is a reflection of the city ? ? Do you agree?
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