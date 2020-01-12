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Исинбаева проехалась в швейцарском метро. Она находится в Лозанне на юношеских Олимпийских играх

20:41
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в своем Instagram новый пост. На фотографии спортсменка позирует в швейцарском метро. Спортсменка находится в Лозанне на юношеских Олимпийских играх.

— Кстати, очень удобно добираться до олимпийских объектов на метро. На мой взгляд, метро это отражение города. Согласны? — написала Исинбаева.

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