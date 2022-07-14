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Сегодня, 23:35

Ласицкене заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по легкой атлетике

Карен Саркисян
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года. Турнир стартует 15 июля в Юджине (США).

«Я не смогу это смотреть, — приводит слова Ласицкене ТАСС. — Это будет пагубно действовать на мое психологическое здоровье. И вообще эта тема для меня очень болезненная».

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение спортсменам из России и Белоруссии выступать на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги.

В 2021 году 29-летняя россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги. Также она является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении и чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15219237
Мария Ласицкене (Кучина)
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