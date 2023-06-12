Иванюк: «Некоторые иностранцы писали: «А где вы? Почему вас нет?»

Легкоатлет Илья Иванюк в интервью «СЭ» рассказал о значимости российских прыгунов в высоту для международной легкой атлетики.

— Теряет ли международная легкая атлетика без российских высотников?

— Однозначно теряет. А как иначе? Сейчас не так много людей, кто 2,30+ прыгал. Из них двое российских. Поэтому отвечу утвердительно. Было бы неплохо и нам поконкурировать, и им с нами. Возможно, были бы результаты выше. Есть у меня такие ощущения.

— Контакт есть с иностранцами?

— Да, но не общаемся. Все нормально. Без какого-то жесткого хейта. Нормально ко всем спортсменам отношусь. Высотники в мире сами по себе дружелюбные ребята. Бывают небольшие исключения. В основном спрашивают, как дела, нормально ли все. Были, конечно, ребята, которые писали: «А где вы? Почему вас нет?». Отвечаю: «Да-а-а. Не следите вы за повесточкой», — сказал Иванюк «СЭ».