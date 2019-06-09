ИААФ изменила название и логотип организации

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение изменить название и логотип организации, информирует пресс-служба ИААФ. Теперь организация называется World Athletics.
Логотип состоит из нескольких основных элементов:
W - мир, также это символизирует руки спортсмена, празднующие победу;
A - легкая атлетика, также представляет собой спортсмена, который настраивается на забег;
дуга над элементами представляет объединенное сообщество легкой атлетики;
линии, который олицетворяют беговую дорожку, а также бросок и прыжок.
Отметим, что прежний логотип существовал более 100 лет. Новый стиль начнет использоваться после чемпионата мира, который завершится 6 октября.
IAAF unveils new name and logo. pic.twitter.com/Fz4lNjhutW— IAAF (@iaaforg) 9 июня 2019 г.