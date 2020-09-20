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И третьим стал... кот! Неожиданная развязка забега легкоатлетов

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Курьезный случай произошел во время соревнований в Турции. Видео опубликовало британское издание The Guardian со ссылкой на турецкую федерацию легкой атлетики.

Инцидент произошел на Балканском молодежном легкоатлетическом чемпионате. Во время забега на 100 метров среди мужчин на беговой дорожке неожиданно появился кот. Он побежал на финиш вместе с участниками соревнований.

Победу одержал турецкий спортсмен Умут Уйсал. Кот же, как показал фотофиниш, «занял» третье место.

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