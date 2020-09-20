И третьим стал... кот! Неожиданная развязка забега легкоатлетов

Курьезный случай произошел во время соревнований в Турции. Видео опубликовало британское издание The Guardian со ссылкой на турецкую федерацию легкой атлетики.

Stray cat sprints across finish line during 100m race in Turkey https://t.co/naXo838rjd pic.twitter.com/uYZ2c4U6WI — Guardian sport (@guardian_sport) September 14, 2020

Инцидент произошел на Балканском молодежном легкоатлетическом чемпионате. Во время забега на 100 метров среди мужчин на беговой дорожке неожиданно появился кот. Он побежал на финиш вместе с участниками соревнований.

Победу одержал турецкий спортсмен Умут Уйсал. Кот же, как показал фотофиниш, «занял» третье место.