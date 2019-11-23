И. о. главы ВФЛА назвала вердикт World Athletics за гранью понимания

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении ВФЛА находится за гранью понимания.

Совет World Athletics принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА теперь может грозить полное исключение из World Athletics.

Тарасенко была избрана и. о президента ВФЛА в субботу. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА.

— Настроение у нас не очень радостное, ситуация тяжелая, но есть шанс побороться за федерацию, потому что за нами стоит много спортсменов, и они не должны страдать. Приложим максимум усилий, чтобы их подготовка не пострадала. Заявление (World Athletics) за гранью понимания, — цитирует ТАСС Тарасенко.