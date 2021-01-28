Губерниев: «Пока Шубенков объяснил весьма туманно»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал пост легкоатлета Сергея Шубенкова в Instagram, в котором спортсмен опровергает информацию о допинге.

— Пока Шубенков объяснил весьма туманно. Я потребовал объяснений, по-прежнему их жду. Искренне надеюсь, что нам все расскажут и все там будет хорошо. Пока ничего не прояснилось.

Сегодня, 28 января, Шубенков опроверг информацию о том, что он сдал положительный допинг-тест.

По данным «СЭ», у легкоатлета сохраняются шансы оправдаться, так как запрещенный препарат в организме Шубенкова присутствует в минимальной концентрации. Чемпион мира ждет вскрытия пробы «Б».

(Константин Колмаков)