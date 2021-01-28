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Допинг

Тренер Шубенкова призвал поддержать спортсмена: «Давайте будем людьми»

16:13
Сергей Шубенков. Фото Reuters
Сергей Шубенков. Фото Reuters
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Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что спортсмен сейчас нуждается в поддержке и понимании.

«Мне очень грустно после того, как вчера журналисты, захлебываясь в безумном ражу, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Считаю, что Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения со стороны нашей родной российской прессы, — сказал Клевцов ТАСС. — Конечно, вся эта ненужная шумиха не может не отразиться на психологическом состоянии моего спортсмена, который продолжает готовиться к Олимпиаде в Токио. Он тренируется по заранее утвержденному плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми».

27 января портал News.ru сообщил, что 30-летний Шубенков сдал положительный допинг-тест. По информации «СЭ», спортсмен получил письмо о присутствии в его организме запрещенного препарата, но он может доказать свою невиновность после вскрытия пробы «Б».

Сегодня, 28 января, Шубенков опроверг информацию о том, что он сдал положительный допинг-тест.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10570129

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