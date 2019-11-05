Голландская легкоатлетка осуждена на 8,5 года за контрабанду наркотиков

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур получила 8,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает Mirror. В июне она была арестована в Германии после того, как в ее машине нашли 50 кг метамфетамина и экстази. Стоимость обнаруженного составила порядка 2 миллионов евро.

Гафур намерена обжаловать приговор. Она отказалась давать показания, так как боится за жизнь своих близких. Голландка — участница Олимпийских игр 2016 года в беге на 400 м.