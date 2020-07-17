Глава World Athletics Коэ избран членом МОК

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Кандидатуру Коэ поддержали 77 члена МОК, против выступили восемь, сообщает AP.

Коэ мог стать членом МОК полгода назад, однако его не допустили к выборам. Причиной стала его деятельность на посту исполнительного директора консалтинговой компании CSM — в ней усмотрели конфликт интересов.