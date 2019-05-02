Федерация легкой атлетики ЮАР (ASA) прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу южноафриканской бегуньи Кастер Семени.

CAS отклонил апелляцию 28-летней Семени на ограничение уровня гормона у женщин, занимающихся бегом. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) планирует ввести правило, которое позволит спортсменкам с повышенным тестостероном соревноваться на турнирах IAAF только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона.

– Мы разочарованы и глубоко шокированы таким решением. Мы уважаем позицию суда, но рассмотрим возможность подачи апелляции, – говорится в заявлении ASA. – Мы по-настоящему потрясены решением CAS в пользу такого дискриминационного правила. Суд не только смотрит сквозь пальцы на дискриминацию, но хочет оправдать ее. Это ужасное решение.

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