Федерация бокса России подарит легкоатлеткам Сидоровой и Ласицкене автомобили

Федерация бокса России (ФБР) подарит российским легкоатлеткам Марии Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелике Сидоровой (прыжки с шестом) автомобили за победы на чемпионате мира в Дохе.

Во вторник в Центре прогресса бокса пройдет торжественное чествование победителей и призеров одиннадцатого женского чемпионата мира по боксу, который прошел в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.

На высшую ступень пьедестала почета на турнире поднялись Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 81 кг). Второй стала Людмила Воронцова (до 57 кг), бронзу завоевали Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг).

Спортсменки обратились к руководству Федерации бокса России и попросили обратить внимание на успехи отечественных легкоатлеток на чемпионате мира в Катаре.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал инициативу. В итоге было принято решение наградить Анжелику Сидорову (прыжок с шестом) и Марию Ласицкене (прыжок в высоту), завоевавших в Дохе золотые медали, и их тренеров.

Чествование легкоатлеток пройдет также во вторник.