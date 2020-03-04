Евгений Юрченко: «World Athletics рассмотрит возможность восстановления членства ВФЛА»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко рассказал о промежуточных итогах своего взаимодействия с World Athletics (WA) и заявил, что в ближайшее заседание совета будет рассмотрена возможность восстановления полноценного членства Всероссийской федерации легкой атлетики в WA.

— Я обратился с двумя письмами в World Athletics и лично к президенту Всемирной легкоатлетической ассоциации по поводу нашего взаимодействия, сложившегося вокруг допинговых скандалов, связанных с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), — сказал Юрченко. В ответных письмах Себастьян Коэ поздравил меня с избранием на пост президента ВФЛА и выразил благодарность нашей команде за принятые решения, сделанные шаги и заверения, которые мы выразили в своих письмах.

Президент Коэ выразил надежду, что те позитивные решения, которые ВФЛА приняла за последние дни, дадут старт новым отношениям и конструктивному и плодотворному диалогу между ВФЛА и World Athletics, а также заверил нас в том, что займется доработкой тех рекомендаций касательно судьбы ВФЛА, которые будут вынесены на ближайшее заседание совета WA (11 -12 марта).

Эти рекомендации будут касаться рассмотрения санкций за предыдущие нарушения антидопинговых правил, которые будут наложены на ВФЛА, начала процесса выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для их выступления на международной арене, запуску процесса восстановления полноценного членства ВФЛА в WA. В ближайшее время я планирую обратиться в национальные федерации — члены WA с официальными письмами, где постараюсь донести позицию нового руководства ВФЛА по сложившейся ситуации в российской легкой атлетике с целью выстраивания доверительного и конструктивного диалога. (Петр Григоренко)