Евгений Юрченко: «Со Шляхтиным не общался и не знаком»

Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что приступил к работе в должности в качестве антикризисного управленца.

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Юрченко избран президентом ВФЛА в пятницу. По его словам, со своим предшественником на данном посту Дмитрием Шляхтиным он «не общался и не знаком».

Юрченко добавил, что отсутствие спортивного прошлого позволяет ему «принимать нестандартные решения».

— Исторически получилось так, что все мои проекты, над которыми я работал, имели целью объединение, — цитирует «РИА Новости» Юрченко. — Сюда я прихожу как антикризисный менеджер, человек, который ставит основной задачей объединение очень сложного коллектива в легкой атлетике, попавший в ситуацию и несправедливости, и недофинансированности, и сложного отношения к легкой атлетике.

Мне постоянно приходилось отвечать на вопрос, может ли менеджер, не являясь олимпийским чемпионом или чемпионом мира, управлять спортивной организацией. Я с удовольствием привожу в пример де Кубертена, Самаранча, Рогге. Они не были профессиональными спортсменами, чемпионами мира или Олимпийских игр. Они заканчивали бизнес-школы, получали юридическое и экономическое образование, они выстраивали ту модель в спорте, которая позволяла развиваться до международного масштаба.