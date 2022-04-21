Еще одна звезда кенийского бега убита сожителем

Кенийская полиция объявила в розыск бойфренда бегуньи на средние и длинные дистанции Дамарис Мути Мутуа после того, как тело 28-летней женщины было обнаружено в высокогорном городе Итен.

Страшная находка сделана после того, как подозреваемый позвонил своему знакомому и сообщил, что зарезал спортсменку и указал место, в котором спрятал труп. Сам сожитель исчез и, скорее всего, сейчас находится на своей родине в Эфиопии.

Это уже второй трагический инцидент с бегуньями из Итена за последние полгода. В октябре 2021-го участница Олимпиады в Токио Агнес Тироп была зарезана мужем в собственном доме. Убийца пытался покинуть страну, но попал в автокатастрофу и был задержан. Теперь он отрицает все обвинения.

Дамарис Мутуа в составе сборной Кении была призером летних юношеских Олимпийских игр 2010 года в беге на 1000 метров. В последние годы она перешла в сборную Бахрейна и сейчас в ее составе должна была готовиться к чемпионату мира 2022 года.