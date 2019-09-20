Две кенийские легкоатлетки не выступят на чемпионате мира из-за высокого уровня тестостерона

Две легкоатлетки не были включены в состав сборной Кении на предстоящий чемпионат мира, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе. Как говорится в заявлении Федерации легкой атлетики Кении, они исключены из-за превышения допустимого значения тестостерона в их организме.

Таким образом, выигравшая национальный отбор на 800-метровке Жаклин Вамбуи и ставшая третьей в чемпионате Кении на 400-метровке Линда Кагеха не выступят в Катаре. Они сдали анализы сразу после национального отбора. Кроме того, Кения не сможет заменить исключенных атлеток.

Напомним, что правила ИААФ, касающиеся максимального уровня тестостерона в крови у легкоатлеток, вступили в силу 8 мая этого года. Они призваны уравнять шансы спортсменок и предписывают женщинам, имеющим завышенный уровень тестостерона, с помощью препаратов снижать его.