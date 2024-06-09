Кнороз рассказала о незапланированном салюте во время ее прыжка

Прыгунья с шестом Полина Кнороз поделилась эмоции после победы на Дне прыжка в Парке Горького. Во время ее попытки незапланированно сработал салют.

Результат Кнороз — 4,73 метра. Второй стала Аксана Гатауллина (4,55), третьей — Татьяна Калинина (4,45).

— Расскажите про эпизод с салютом во время вашей попытки.

— Я его даже не заметила, не услышала и не увидела. Уже когда приземлилась, обернулась и увидела весь этот фейерверк. Думаю: «Обалдеть!». Но мне это не помешало. Наоборот, очень круто получилось. Как так подгадали, что я прыгну эту высоту?

— Было бы круче, если бы лучший результат повторили?

— Да, но и так хорошо.

— 4,75 не было желания попробовать?

— Хотела, но не стоит тратить лишние силы, потому что впереди важный старт — Игры БРИКС. Нужно попытаться им воспользоваться, сохранить себя.

— Нет сожаления, что прыгали сегодня не возле Большого театра, как изначально планировалось?

— Поначалу я сожалела об этом, но я не знала, как будет в Парке Горького. Глядя на то, что происходит здесь, на эту атмосферу, я в полном восторге! Потрясающий старт, потрясающая организация, потрясающие зрители, место! Это просто что-то с чем-то! Я сегодня реально кайфанула. Это один из лучших стартов, на которых я прыгала в России.

— Получается, надо почаще проводить старты в людных местах, возле достопримечательностей?

— Да! Достопримечательности, центр города, выходной — все совпало! Народа очень много, публика активная, взаимодействует с нами! Я просила похлопать, мне все кричат: «Давай, Полина!». Все очень круто!

Да и у спортсменов сегодня больше артистизма, эмоций, хорошие результаты. Потому что мы все понимаем, что это шоу, праздник. Нам тоже хочется покайфовать, а не загонять себя в какие-то рамки. Мы постарались сделать шоу по максимуму.